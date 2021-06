AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (2)

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "TBMM'de Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Merkezi kurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Böylece inşallah yaz ayları içerisinde bu beladan da çevre kirliliğinden de ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız." dedi.

Kurtulmuş, Tekirdağ'da bir restoranda gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müsilaj meselesinin tüm Marmara'yı ilgilendirdiğini ifade eden Kurtulmuş, Marmara’nın birçok yerinde, özellikle de İstanbul’da ciddi bir çevre tehdidi olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müsilaj konusunda her türlü tedbiri almak için düğmeye bastığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir kere bununla ilgili 7/24 çalışma yapacak, her türlü araştırmayı, her türlü ihbarları değerlendiren bir merkez kurulmuştur. Ayrıca TBMM'de Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Merkezi kurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Böylece inşallah yaz ayları içerisinde bu beladan da çevre kirliliğinden de ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız." diye konuştu.