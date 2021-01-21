AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP'ye "mektup" eleştirisi:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP Genel Başkanı'na mektup yazıp, Atatürkçü olmamakla itham eden iki kıymetli vekile biz sadece 'Günaydın' diyebiliyoruz. Çünkü biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması operasyonunda CHP'nin adım adım nasıl dönüştürüldüğünü, nasıl farklı kimlik içerisinde olduğunu hep beraber gözlemledik." dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret eden Turan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'lilerin parti yönetimine mektup yazmasıyla ilgili soru üzerine Turan, bu duruma çok şaşırdıklarını söyledi.

Bunun CHP'deki sıkıntıların bir göstergesi olduğunu belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı'na mektup yazıp, Atatürkçü olmamakla itham eden iki kıymetli vekile biz sadece 'Günaydın' diyebiliyoruz. Çünkü biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması operasyonunda CHP'nin adım adım nasıl dönüştürüldüğünü, nasıl farklı kimlik içerisinde olduğunu hep beraber gözlemledik. Artık şu anki CHP’nin ne Atatürk ile ne İnönü ile hatta ne Baykal ile hiçbir alakası olmadığını, sadece isim benzerliğinin kaldığını görmüş olduk. Ordumuza 'satılmış' diyebilen, PYD’ye terör örgütü diyemeyen, Atatürk’e Atatürk demekten korkan, sonuçlar kesinleşmeden önce Biden'ı tebrik sırasına giren CHP’lilerin olduğu bir CHP’nin, tarihteki CHP ile hiçbir bağının kalmadığını herkes görmüş oldu."