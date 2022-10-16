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AK Parti İl Başkanlığınca "Beyaz Baston Farkındalık ve Güvenlik Günü"nde etkinlik düzenlendi

16.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: - "Birtakım engellerden dolayı ekonomide de kamuda, iş hayatında da fırsat verilmeyen, önü açılmayan engelli kardeşlerimiz, fırsat verildiğinde ülkeleri, kendileri, memleketleri için ne kadar güzel işler ve projeler üretebileceklerini gösterdiler"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Sosyal Politikalar Birimi tarafından "Beyaz Baston Farkındalık ve Güvenlik Günü" ile ilgili "toplu kan verme ve empati parkuru deneyimi" etkinliği gerçekleştirildi.

Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Bir sorunu gördükten sonra onu çözebilmek için projeler üretmenin önemine vurgu yapan Kabaktepe, engellilerle ilgili yeni yeni ortaya çıkan sorunların veya tam manasıyla giderilmeyen problemlerin de takipçisi olacaklarını dile getirdi.

"Beyaz Baston Farkındalık ve Güvenlik Günü" vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Kabaktepe, "Bağcılarımız İstanbul'da da engelli kardeşlerimizle ilgili faaliyetleriyle öne çıkan ilçelerimizden bir tanesi. Onun için hem ilçe başkanımızı hem değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Engelli kardeşlerimizin tüm alanlarıyla ilgili spordan, sanattan, eğitimden kültüre iş hayatına kadar her türlü desteği vermeye gayret eden bir ilçemizdeyiz." dedi.

Kabaktepe, Türk Kızılay'ın da bir farkındalık oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Artık İstanbul'da Engelsiz Kızılay Başkanlığı da var. Onun için onları da tebrik ediyoruz. Güzel işlere imza atacaklarına da inanıyoruz. Hakikaten sorun sadece şudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize şunu gösterdi. Birtakım engellerden dolayı ekonomide de kamuda, iş hayatında da fırsat verilmeyen, önü açılmayan engelli kardeşlerimiz, fırsat verildiğinde ülkeleri, kendileri, memleketleri için ne kadar güzel işler, projeler üretebileceklerini gösterdiler. Yeter ki kamu kurumlarımız, devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, toplumumuz, bizler, engelli kardeşlerimize yapacakları işleri ve hizmet edecekleri fırsatları sunabilelim. Yani sorun fırsatı sunmayanlarda. O fırsat sunulduğunda engelli kardeşlerimizin en güzel ve en üst seviyede değerlendirdiklerini gördük. Bakın artık iki tane Avrupa şampiyonu, bir tane Dünya Şampiyonu olan bir Ampute Milli Takımımız var, alkışlamamız lazım."

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de ilçede engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerle ilgili bilgiler vererek konuşmasına başladı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayında önemli hizmetler verildiğini aktaran Özdemir, "Belediyemiz, Türkiye'de ve dünyada örnek olan bir hizmeti vatandaşlarımızın hizmetine sundu. 37 branşta, 1600'ün üzerinde engellimiz ve ailesine eğitim vermeye devam etmektedir. 400'ün üzerinde de görme engelli vatandaşımızın eğitim almasına Engelliler Sarayımız vesile oldu. Özellikle görme engellilerimizle ilgili çok kıymetli hizmetler Bağcılar Belediyesi tarafından yapılmıştır." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, empati parkurunda gözleri bağlı bastonla yürüme deneyimi yaşadı.

Empati parkurunun ardından Kızılay çadırında görme engelliler tarafından kan verme etkinliği yapıldı.

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