AK Partili belediyeden kadınlara özel bank! Uygulama tartışma yarattı: Seven de var tepki gösteren de...

AK Partili Çorum Belediyesi, şehir merkezindeki bazı banklara “Hanımefendilere ayrılmıştır” levhası koydu. Bu yeni ‘cinsiyet ayrımı’ uygulaması ise tartışmalara neden oldu.

"BANKLARI PEMBEYE Mİ BOYASAK? BUNLAR, SADECE HANIMEFENDİLERİN"

Yeni uygulamayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, X hesabından şu sözlerle duyurdu: “Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak? Tarihi Çorum Meydanı’nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, sadece hanımefendilerin. Çorum’un centilmen beyefendilerinin bilgisine. Diğer tüm bankları herkes kullanabilir.”

Yayınlanan videoda ise Aşgın, "Kadınlar yer bulamıyoruz oturmaya, erkekler oturuyor’ dedi. "Sadece şurayı bayanlara ayırdık. Kalanı hepsi erkeklerin…" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada gündem olan bu kadınlar için koyulan bank uygulaması tartışmalara neden oldu.. Bazı kullanıcılar söz konusu uygulamayı yanlış bulurken, bazı kullanıcılar da uygulamayı destekledi.

O tepkilerden bazıları: