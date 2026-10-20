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Çanakkale'de yeni bir böcek türü bulundu: Kardikeni'yle besleniyor!

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları’nda yeni bir böcek türü daha keşfetti.

Çanakkale'de yeni bir böcek türü bulundu: Kardikeni'yle besleniyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Çanakkale’nin Bayramiç sınırları içerisindeki Kaz Dağları’nın bin 705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesinde yürütülen arazi çalışmaları sırasında bölgedeki ’Kardikeni' olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslenen dünya bilimi için yeni bir böcek türü keşfedildi. Doç. Dr. Şahin KÖK tarafından keşfedilen yeni böcek türüne, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı 'Anuromyzus acantholimonis' ismi verildi.

Çanakkale de yeni bir böcek türü bulundu: Kardikeni yle besleniyor! 1

AKRABA TÜRLERİ ARAŞTIRILDI, DERGİDE YAYINLANDI

Doç. Dr. Şahin Kök ile birlikte Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan 'Zootaxa' dergisinde yayınlandı.

Çanakkale de yeni bir böcek türü bulundu: Kardikeni yle besleniyor! 2

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Kaz Dağları böcek
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