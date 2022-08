AK Parti Milletvekili Şimşek, vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

Kale Parkı'nda gazetecilerle bir araya gelen Şimşek, şanlı zaferin yıl dönümünün heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Zafer kutlamalarına hazır olduklarını belirten Şimşek, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesi Malazgirt'te misafir edeceklerini aktardı.

Hep beraber, el birliğiyle Muş'a ve Malazgirt'te yakışır şekilde 951. yıl dönümü kutlamalarını yapacaklarını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"26 Ağustos'un cuma gününe denk gelmesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve misafirlerimizle cuma namazını Malazgirt'te kılacağız. Bu yılı her yıldan daha heyecanlı görüyoruz. İnşallah her yıldan daha fazla misafirle orada olacağız. Bu yıl yüzbinlerin üzerinde vatandaşımızla Malazgirt'te olacağız. Kutlamamız bu yıl 4 gün sürecek ve şenlik havasında geçecek. Kutlamalarda, seminerler, at ve ok atma yarışları olacak, sanatçılarımız konser verecek. 5 yıl önce bir sloganımız vardı, 'Evimiz evinizdir.' İl dışından gelen herkesi misafir etmeye hazırız. Hala o anlayış içindeyiz. Hiçbir misafirimiz zorluk çekmeyecektir. İnsanlarımızla, teşkilatımızla ve devletimizle el ele verip organize olduk."