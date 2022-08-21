YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. AK Parti Milletvekili Şimşek, vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti

AK Parti Milletvekili Şimşek, vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti

21.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek: - "Bu yılı her yıldan daha heyecanlı görüyoruz. İnşallah her yıldan daha fazla misafirle orada olacağız"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

Kale Parkı'nda gazetecilerle bir araya gelen Şimşek, şanlı zaferin yıl dönümünün heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Zafer kutlamalarına hazır olduklarını belirten Şimşek, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesi Malazgirt'te misafir edeceklerini aktardı.

Hep beraber, el birliğiyle Muş'a ve Malazgirt'te yakışır şekilde 951. yıl dönümü kutlamalarını yapacaklarını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"26 Ağustos'un cuma gününe denk gelmesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve misafirlerimizle cuma namazını Malazgirt'te kılacağız. Bu yılı her yıldan daha heyecanlı görüyoruz. İnşallah her yıldan daha fazla misafirle orada olacağız. Bu yıl yüzbinlerin üzerinde vatandaşımızla Malazgirt'te olacağız. Kutlamamız bu yıl 4 gün sürecek ve şenlik havasında geçecek. Kutlamalarda, seminerler, at ve ok atma yarışları olacak, sanatçılarımız konser verecek. 5 yıl önce bir sloganımız vardı, 'Evimiz evinizdir.' İl dışından gelen herkesi misafir etmeye hazırız. Hala o anlayış içindeyiz. Hiçbir misafirimiz zorluk çekmeyecektir. İnsanlarımızla, teşkilatımızla ve devletimizle el ele verip organize olduk."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdiGÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yinelediTDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yineledi
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladıSivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Muş davet malazgirt zaferi

Muş Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:26
Öğle
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:09
Yatsı
20:33
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.