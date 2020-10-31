Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi başladı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün çok farklı bir atmosferde kongreyi gerçekleştirdiklerini ancak bir taraftan da üzüntülerinin olduğunu söyledi. Birçok deprem yaşamış, büyük acılar çekmiş Van'dan İzmir'e seslenmek istediğini belirten Yılmaz, 83 milyon olarak kalplerinin İzmir'de attığını vurguladı. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Hükümetimiz, ilgili bütün kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla sahada ne gerekiyorsa yapıyor. Bunu en iyi Van bilir. 2011'de ben de Erciş'te nöbetçi bakan olarak hizmet ettim. Aynı gece Recep Tayyip Erdoğan, bütün kabineyle gece gelip tek tek sokakları dolaşmıştı. Van'da ne gerekiyorsa yapıldı. Bütün imkanlarıyla devletimiz Van'a hizmet etmeye gayret etti. Van bizim için çok farklı bir il. Bölgenin cazibe merkezi olan bir ilimiz. Van değiştikçe, iyileştikçe, Van'da huzur oldukça bütün Doğu Anadolu da bu havayı teneffüs ediyor. Hükümetimiz Van'ın kalkınması, gelişmesi için çok şey yaptı. Teşviklerle, tekstil başka olmak üzere bir çok alanda istihdam imkanlarını geliştiriyoruz. Huzur ve güven ortamıyla çok daha büyük yatırımlar göreceğiz. Yeter ki huzuru hep birlikte koruyalım. Birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Sloganlara ideolojik söylemlere değil gerçek hizmetlere sahip çıkalım."

Yapılan hizmetlerin bir zihniyetin ürünü olduğunu, bu zihniyetin liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız partiyi kurarken 'biz bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' dedi. Hiçbir dönemde olmadığı kadar hizmetler yapıldı. Batıda ne varsa doğuda da olacak anlayışının ürünüdür bu. Kamu yatırımlarında belli bir yere geldik. Özel yatırımlarda istediğimiz noktada değiliz. Özel sektör, huzurun, güvenin olduğu yere gelir. Huzurlu ortamda özel yatırımların da büyük gelişme gösterdiği döneme giriyoruz. AK Parti bir taraftan bu hizmetleri yaparken diğer taraftan temel hak ve özgürlükler konusunda çok önemli dönüşümlere imza atmıştır. Anadilde eğitimden düşünce hürriyetine kadar her alanda önemli reformlar yapılmıştır. İnsanlar ana dilini rahatça konuşuyor. Bu dilin eğitimini alıyor. Geçmişte tabu olan meseleler birer birer bu dönemde ortadan kaldırıldı. Aynı anlayışla devam edeceğiz. AK Parti 'ben' değil 'biz' diyenlerin partisidir." - "Tam bağımsızlık mücadelesini her alana gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da kalplerinin yarısının İzmir'de olduğunu, bunu en iyi anlayacak olan ilin de Van olduğunu dile getirdi. Depremin acısını hissetmiş bir kentten İzmir'e dua ettiklerini aktaran Ünal, devletin bütün gücüyle İzmir'de depremin yaralarını sardığını söyledi. Gönlünü Türkiye sevdasıyla doldurmuş, "Ben varsam Türkiye var" diyen ve Türkiye ile ilgili meselelerde her şeyi bir kenara bırakan AK Parti'nin olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti: "Bu ülkede bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesidir. Milletine aşık bir adamın hikayesidir. İnsan ailesine, ilçesine, iline, memleketine aşkla bağlandığı zaman, işini aşkla yaptığı zaman bereket oluyor. Allah'ın yardımı tecelli ediyor. O yüzden 18 yıldan beri birlik içinde aşkla yolumuza devam ediyoruz. İnanıyorum ki, 2023, 2053, 2071 Türkiye'sinde Van büyük bir başarı hikayesi yazacak. Biz Van'la, bölgeyle, Türkiye ile verdiğimiz mücadelenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Türkiye'ye karşı duranların, Türkiye'nin verdiği tam bağımsızlık mücadelesinin ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Bir kentin sokaklarında özgürce dolaşmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Tam bağımsız Türkiye mücadelesini her alanda gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

- "Türkiye artık eski Türkiye değil" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, bugün devletin tüm gücüyle İzmir'de depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti. Van'ın depremden sonra yeniden inşa edildiğinin, çok büyük yatırımların yapıldığının altını çizen Demiröz, şunları söyledi: "Genel başkanımız 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi ve 20 yılda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Vesayet odaklarıyla mücadele edildi. Yakın zamanda Ayasofya gibi yılların kanayan yarası sarıldı ve ibadete açıldı. Bunlar kolay değil. Türkiye, dünyada sözü geçen bir ülke haline geldiyse, bunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın payının ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Aramıza nifak sokanlar Van'ımızı, bölgemizi bu hale getirdi. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Mazlumların mağdurların bir lideri var ve onun arkasında kilitlendikçe Türkiye'nin hiç kimse bileğini bükemez. Macron iç siyasette yapamadığını başka şeylerde arıyor. Fransa'nın Kıbrıs'ta ne işi var. Avrupa Birliği yıllardır Türkiye'yi bekletiyor. Bize muhtaç olacaklar. Bunu herkes görecek. Bu fitne yuvaları dün bizi Türk, Kürt diye ayırdılar. Bugün Türkiye'yi dünyadan ayırmaya çalışıyorlar. Buna fırsat vermeyeceksiniz. Birlik içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olarak ülkemizin hedefleriyle Türkiye'yi lider ülke yapacağız.”