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AK Parti ve CHP arasında kira kavgası

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POLİTİKA  | 30.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen kiralık konut anketinde Muğla’nın ilk sırada çıkmasının ardından önce AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, ardından CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu yaptıkları açıklamalar ile karşı karşıya geldi.

AK Parti ve CHP arasında kira kavgası

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, konut kiralarının yüksekliğini arsa üretmediğini ileri sürdüğü Büyükşehir Belediyesi’ne yüklerken, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da Toplu Konut İdaresi tarafından Menteşe’de yapılan 1’inci ve 2’nci konutların pahalılığı üzerinden cevap verdi.

"YILMAZ BÜYÜKERŞEN'DEN DERS ALSIN"

Belediyenin Muğlalı elitlerin kira gelirlerini arttırma çabalarından vazgeçmesini isteyen AK Parti İl Başkanı Mete, “Eğer Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bu şehre faydalı olmak istiyorsa, CHP’li Eskişehir’i dünya öğrenci şehirleri sıralamasında en tepeye çıkaran Yılmaz Büyükerşen’den ders almasını tavsiye ediyoruz” dedi.

"EN PAHALI TOKİ KONUTLARI MUĞLA'DA"

CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Türkiye’de bir firmanın yaptırdığı kira anketinde Muğla’nın birinci çıkmasının suçlusu olarak faturanın yerel yönetimlere kesilmesinin inandırıcı olmadığın söylerken, “Turizm, tarım, madencilik alanında ülkemize büyük gelirler getiren Muğla ödediği vergilerin karşılığını ne yazık ki en pahalı TOKİ, Türkiye’nin tek paralı tüneli yer almaktadır.

"KENDİ BELEDİYELERİNDE ÖRNEK VEREBİLECEKLERİ İSİM YOK"

"İsyan metni ismini verdikleri basın açıklamasını okuyan bir vatandaş ülkeyi bunların yönetmediğini zannedip güya yerel yönetimleri suçlayacaktır. Açıklamanın içinde dikkate değer tek cümle ise yerel yönetim belediyecilik anlayışında duayen isim Yılmaz Büyükerşen ismini vermeleridir. Çünkü kendi yönettikleri il ve ilçe belediyelerinde örnek verebilecekleri isim yoktur” dedi.

CHP İl Başkanı Zeybekoğlu, özellikle hedef Muğla Büyükşehir Belediyesi seçildiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında kurulduğu ve imarla ilgili 1/25.000’lik planı oy birliği ile altını çiziyoruz oy birliği ile meclisten geçirdiğinden bahsedilmemiştir. Uygulama imar planı yetkisinin ilçe belediyelerinde olduğu, şehirlerde konutla ilgili hükümetin çözüm üretmesi gerektiğini halktan saklayan açıklamada Muğla merkezdeki en pahalı TOKİ’den nedense hiç bahsedilmemiştir. İsyan metni dedikleri açıklamada dar gelirliye ev sahibi yapacağız diye yola çıktıkları 2. Etap TOKİ’de Muğlalılara Türkiye’nin en pahalı ücretini ödettiklerinden hiç bahsedilmemiştir. Örnek vermek gerekirse Muğla’nın güzel ilçesi Kavaklıdere’ye ihtiyaç olmadığı halde 6 etap TOKİ yapanlar kiraların 250 TL’ye kadar düştüğünü, çoğu evlerin boş olduğunu vatandaşa nasıl anlatabilir” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti chp kira Muğla

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