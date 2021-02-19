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AK Parti'li Karaaslan, Şanlıurfa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı:

19.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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"AK Parti olarak çokça desteklerde bulunduk, çokça yenilikleri hayatımıza kazandırdık ama belki de yaptığımız en önemli şey, kadını bir tercih yapmak zorunda bırakmayacak uygulamaları hayata geçirdik" - "Yani 'Hem anne olmayı hem eş olmayı, evde olmayı tercih ederken kariyerinden vazgeçmesin.' dedik. 'İş hayatında çok başarılı olmak istiyorsa ev hayatından vazgeçmesin.' dedik. İşte bunları bir arada hayata geçirebileceği yeni Türkiye'nin çok önemli atılımlarını birlikte hayata geçirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti olarak çokça desteklerde bulunduk, çokça yenilikleri hayatımıza kazandırdık ama belki de yaptığımız en önemli şey, kadını bir tercih yapmak zorunda bırakmayacak uygulamaları hayata geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karaaslan, kongrede yaptığı konuşmada, kadınların kimsenin gölgesinde kalmadan, gerçek anlamda bir özne olarak siyasette var olmasının, siyasete yön vermesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde sağlandığını söyledi.

Kadınların siyasetten akademiye, sanattan iş dünyasına kadar her alanda daha görünür olduğu ve başarı sağladığı günleri yaşadıklarını belirten Karaaslan, "Kadınlarımız bir yandan bütün bu dönemlerde başarıya ulaşırken, AK Parti olarak çokça desteklerde bulunduk, çokça yenilikleri hayatımıza kazandırdık ama belki de yaptığımız en önemli şey, kadını bir tercih yapmak zorunda bırakmayacak uygulamaları hayata geçirdik. Yani 'Hem anne olmayı hem eş olmayı, evde olmayı tercih ederken kariyerinden vazgeçmesin.' dedik. 'İş hayatında çok başarılı olmak istiyorsa ev hayatından vazgeçmesin.' dedik. İşte bunları bir arada hayata geçirebileceği yeni Türkiye'nin çok önemli atılımlarını birlikte hayata geçirdik." dedi.

Türkiye'de kadınların başarıdan başarıya koştuğunu kaydeden Karaaslan, Diyarbakır ve Şırnak anneleri gibi yüreği vatan sevgisiyle, evlat hasretiyle dolan, çocuklarına ulaşmak için direnen anneleri selamladığını ifade etti.

Çukur eylemleri ve Boğaziçi Üniversitesindeki olayları gerçekleştirenlerin aynı odaktan beslendiğini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Evlatlarımızı bu oyunların asla bir parçası olması için yetiştirmiyoruz. Evlatlarımızı bu oyunu gören ve inşallah bu ülkenin geleceği için umut vadeden, vizyon çizen, hedef belirleyen ve liderimizin bu gençler için büyütmeyi hayal ettiği Türkiye'nin evlatları olarak yetiştiriyoruz. Bu nedenle o dönemde nasıl Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadığı gibi aynı zamanda şehit olmak için cesaretle evlatlarını evde bırakıp cephelere gittiyse, bugün bizler de siyaset yaparak, siyaset alanını asla boş bırakmayarak, her metrekaresinde, bu vatan toprağının her bir yerinde, bölgemizde bu şanlı bayrağı, partimizi, davamızı anlatmaya var mıyız? Bugün 5 milyonu geçen üye sayısıyla, diğer tüm siyasi partilerin toplam üye sayısından daha fazla üye sayısıyla, her geçen gün artan üye sayımıza yeni yürekler kazandırmaya var mıyız?"

Konuşmaların ardından tek listeyle seçime gidilen kongrede, Demet Güven Saatçi yeniden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Gülender Açanal, Kasım Gülpınar, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.

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