AK Parti'li Karaaslan, Şanlıurfa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti olarak çokça desteklerde bulunduk, çokça yenilikleri hayatımıza kazandırdık ama belki de yaptığımız en önemli şey, kadını bir tercih yapmak zorunda bırakmayacak uygulamaları hayata geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karaaslan, kongrede yaptığı konuşmada, kadınların kimsenin gölgesinde kalmadan, gerçek anlamda bir özne olarak siyasette var olmasının, siyasete yön vermesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde sağlandığını söyledi.

Kadınların siyasetten akademiye, sanattan iş dünyasına kadar her alanda daha görünür olduğu ve başarı sağladığı günleri yaşadıklarını belirten Karaaslan, "Kadınlarımız bir yandan bütün bu dönemlerde başarıya ulaşırken, AK Parti olarak çokça desteklerde bulunduk, çokça yenilikleri hayatımıza kazandırdık ama belki de yaptığımız en önemli şey, kadını bir tercih yapmak zorunda bırakmayacak uygulamaları hayata geçirdik. Yani 'Hem anne olmayı hem eş olmayı, evde olmayı tercih ederken kariyerinden vazgeçmesin.' dedik. 'İş hayatında çok başarılı olmak istiyorsa ev hayatından vazgeçmesin.' dedik. İşte bunları bir arada hayata geçirebileceği yeni Türkiye'nin çok önemli atılımlarını birlikte hayata geçirdik." dedi.