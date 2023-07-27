Ek-eylem nasıl yazılır? Ek-eylem ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimelerin doğru yazılışlarının nasıl olduğunu açıklayan bilgilerin incelenmesi için TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na başvurulabilir. Dolayısıyla TDK tarafından açıklanan güncel bilgiler dikkate alındığı zaman ek-eylem gibi terimlerin doğru yazılışları da öğrenilebilir. Bir dil bilgisi terimi olan ek-eylem, ek-fiil sözcüğü ile aynı anlamı ifade eder. TDK güncel çevrim içi sözlüğünden tanımına ulaşılabilen bu sözcüğün doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise ek-eylem kelimesini içeren cümleler incelenebilir.

Bir dilin ses, biçim ve tümce gibi yapılarını inceleyen bilim dalını temsil eden dil bilgisi alanına yönelik olan terimler sıklıkla araştırılır. Bu kapsamda ele alınabilen ek-eylem de ek-fiil ile eş anlamlı olan birleşik sözcükler arasındadır. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki bilgiler ise birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazıldığı konusunda bilgi edinilmesini sağlar. Ancak yakın zamanda Türk Dil Kurumu'nun açıkladığı güncel bilgilere göre bazı birleşik kelimelerin doğru yazılışlarının değiştiği görülür. Bu da "Ek-eylem bitişik mi yazılır?" gibi bir sorunun ortaya çıkmasına neden olur.

Ek-eylem yazımı yakın zamanda yapılan değişikliklere göre doğru yazılışının değiştiği söylenebilir. Çünkü bu birleşik kelimenin önceden ayrı olarak yazılması gereken ifadeler arasında yer aldığı bilinir. TDK'nin Türkçe konuşucularına açıkladığı güncel bilgiler incelendiğinde ise ek-eylem sözcüğünün bitişik olarak yazılması gerektiği anlaşılır. Ayrıca ek-eylem sözcüğü yazılırken ek ve eylem kelimelerinin arasına tire işareti konulmalıdır. Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan bilgiler göz önünde bulundurulduğu takdirde ek-eylem doğru yazılışı ve hatalı kullanımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ek-eylem (Doğru yazılışı)

Ek eylem (Yanlış yazılışı)

Ek-eylem ayrı mı yazılır?

Yakın zamana kadar ayrı olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisinde ele alınan ek-eylemin güncel kurallara göre bitişik şekilde kullanılması gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla ek-fiil ile aynı anlama gelen bu sözcük yazılı dilde kullanılırken ek ve eylem kelimelerinin arasında boşluk bırakılmamalıdır. Dil bilgisi terimleri arasında yer alan ek-eylem yazımının doğru yazılışının açıklanmasıyla birlikte bu kavramın ne anlama geldiğinin belirtilmesinde de fayda vardır. Ek-eylem terimi isim soylu kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını mümkün kılan ekleşmiş fiil olarak tanımlanır. Dolayısıyla ek-eylem TDK kapsamındaki tanımı dikkate alındığı takdirde bu sözcüğün yer aldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: