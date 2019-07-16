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Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli 1 kişi, 3 çalışanı pompalı tüfek ile etkisiz hale getirdikten sonra 3 bin TL ve yaklaşık 2 bin TL değerindeki sigarayı gasbedip, kaçtı. Olay anı akaryakıt istayonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sazlı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna dün saat 23.00 sıralarında gelen kar maskeli kimliği belirsiz 1 kişi, elindeki pompalı tüfek ile önce havaya 2 el ateş etti. Ardından da tüfeği personel odası önünde oturan 3 çalışana doğrultup, ceplerindeki paraları vermelerini söyledi. 3 çalışanı akaryakıt istasyonunun market bölümüne sokan gaspçı, kasada bulunan para ile raflardaki sigaraları da aldı. Daha sonra koşarak, kaçtı. Aynı anlarda akaryakıt istasyonuna gelen ve gaspçıyı farkederek kaçan bir otomobil sürücüsü, jandarmayı arayıp, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve 3 personelin ifadelerine başvurdu. Jandarma, 3 bin TL ile 2 bin TL değerindeki sigaraları alıp kaçan gasçının yakalanması için çalışma başlattı.

İstasyon çalışanlarından Sefa Taştan, kar maskeli gaspçının bir anda karşılarına çıktığını ve elindeki pompalı tüfeği kendilerine doğrulttuğunu anlatarak, "Çok korktuk. Ceplerimize kadar boşalttırdı. Ne dediyse yapmak zorunda kaldık. Market reyonundaki sigaraları ve kasada bulunan parayı aldıktan sonra kaçtı" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gasp Aydın akaryakıt istasyonu

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