Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda Osman'ın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu. Pelin Sönmez'in değişimini görenler ''Usman Aga görmesin'' ve ''Estetik sen nelere kâdirsin'' gibi yorumlarda bulundu.

Çiçek Taksi dizisinin uyarlanmış versiyonu olan Akasya Durağı dizisi, 5 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2008 yılında başlayan dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.

Akasya Durağı'nda Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle dikkat çekti.

Cem Candar ile evlenen oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Bir dönem Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Pelin Sönmez, esas ününü Akasya Durağı dizisi ile yakalamıştı.

34 yaşındaki oyuncu, değişimiyle şaşırttı.

Sosyal medyada aktif olan Pelin Sönmez, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



