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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

23.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen ve Onur Şan'ın paylaştığı Akasya Durağı dizisiyle akıllara kazınan güzel oyuncu Pelin Sönmez, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Pelin Sönmez'in paylaşımlarına, sosyal medyada yorum yağdı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda Osman'ın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu. Pelin Sönmez'in değişimini görenler ''Usman Aga görmesin'' ve ''Estetik sen nelere kâdirsin'' gibi yorumlarda bulundu.

Çiçek Taksi dizisinin uyarlanmış versiyonu olan Akasya Durağı dizisi, 5 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2008 yılında başlayan dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Akasya Durağı'nda Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle dikkat çekti.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Cem Candar ile evlenen oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Bir dönem Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Pelin Sönmez, esas ününü Akasya Durağı dizisi ile yakalamıştı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

34 yaşındaki oyuncu, değişimiyle şaşırttı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Sosyal medyada aktif olan Pelin Sönmez, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline yorum yağdı! ''Usman Aga görmesin''


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