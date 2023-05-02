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Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle şoke etti! Cesur pozlarına bakan bir daha baktı! 'Aman Sinan görmesin'

02.05.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Gülbin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Aslı Altaylar'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 42 yaşındaki ünlü oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Aslı Altaylar'ın sosyal medyadaki cesur pozlarına ise beğeni yağıyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle şoke etti! Cesur pozlarına bakan bir daha baktı! 'Aman Sinan görmesin'

Başrollerinde Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Pelin Sönmez ve Onur Şan gibi isimlerin rol aldığı Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Gülbin (Gülübik) karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslı Altaylar son haliyle gündem oldu.

gülbin

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun cesur ve iddialı pozlarına bakan bir daha baktı. Aslı Altaylar'ın Instagram sayfasında yayınladığı pozlarına takipçileri; 'Aman Sinan görmesin', 'Ah Gülibik ah', 'Çok güzelsin', 'Yine çok güzelsin', 'Dünyalar güzeli' gibi yorumlar yaptılar.

Aslı Altaylar

Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, 1980 yılında dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olan Altaylar, ilk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi dizisinde yaşadı.

Aslı Altaylar 2

Asıl çıkışını ise 'Akasya Durağı' dizinde Gülbin karakteriyle gerçekleştirdi.

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Altaylar; Yabancı Damat, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti.

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