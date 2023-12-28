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  4. Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı! Son haline yorum yağdı

28.12.2023 19:40 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyicisi kitlesine sahip olan Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Gülbin' karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Aslı Altaylar yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Altaylar'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan ve Pelin Sönmez gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Gülbin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Aslı Altaylar zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle gündem oluyor.

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Sosyal medya hesabını aktif kulanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor. Dizide kuaför Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar'ı görenler 'Yıllar seni teğet geçmiş', 'Bu nasıl güzellik', 'Yıllar yaramış' gibi yorumlar yapıyor.

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İddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Akasya Durağı dizisi ile hafızalarımıza kazınan Aslı Altaylar, Çiçek Taksi, Yabancı Damat, Ayrılsak da Beraberiz, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Avrupa Yakası gibi dizilerde de rol aldı.

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Aslı Altaylar dizi kariyerine 1995 yılında Çiçek Taksi ile başladı ancak daha çok Yabancı Damat dizisi ile ünlü oldu.

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