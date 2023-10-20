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Akasya Durağı'nın Haylaz Can'ının son halini gören şaştı kaldı! 25 yaşındaki ünlü ismin değişimi şaşırttı

20.10.2023 16:19 | Son Güncelleme:
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Akasya Durağı'nın oyuncularının son halleri sık sık gündem oluyor. Oyuncu kadrosunda Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda Can karakterine hayat veren Erimşah Bora bu rolü ile hafızalara kazındı. Erimşah Bora'nın son halini görenler tanıyamadı.

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda Haylaz Can'a Erimşah Bora hayat veriyordu.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı dizisi, samimi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir dönem Türk izleyicisinin gönlüne taht kurmuştu.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra sırra kadem bastı.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Bora, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı ancak hayali olan oyunculuk sektörü için eğitimini yarıda bıraktı.

Akasya Durağı'nın Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Daha sonra özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünü kazanan Erimşah Bora, aktif bir şekilde çalışma hayatına atıldı.

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Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

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