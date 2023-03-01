Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Fenomen diziler arasında yer alan Akasya Durağı'nın oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı dizisinde şoför Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci’nin son hali çok şaşırttı. Şimdilerde Üç Kız Kardeş’te rol alan İnci’nin son halini görenler yıllar geçtikçe gençleşti yorumunda bulundu.

30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ünlü isim sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Arka Sokaklar dizisinde de rol alan İnci birçok sevilen dizide boy göstermiş.

Karagümrük Yanıyor, Cabbar, Böyle Mi Olacaktı dizilerinin de kadrosunda bulunan İnci şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde rol alıyor.

İnci’nin takipçileri paylaşımlarına "Çok güzelsin Ayça abla", "Güneşten güzelsin", "İnsanlar yaş ilerledikçe yaşlanır, siz gençleşiyorsunuz", "En güzel kadın", "Asaletin kraliçesi" yorumlarında bulundu.





