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Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

26.11.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisinde 'Tuğçe' karakterine hayat veren güzel oyuncu Zeynep Dörtkardeşler, yıllar önce İstanbul'u terk etmişti. Güzel oyuncunun son haline yorum yağdı.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Başrollerini Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar ve Onur Şan gibi isimlerin paylaştığı Akasya Durağı dizisiyle akıllara kazınan Zeynep Dörtkardeşler, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

1989 yılında İzmir'de dünyaya gelen Zeynep Dörtkardeşler, bankacı bir anne ve futbolcu bir babanın kızı. Kız Meslek Lisesi'nde grafik tasarımı eğitimi alan yıldız, Anadolu Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümünü bitirdi.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

7 yıl profesyonel olarak voleybol oynayan Zeynep Dörtkardeşler, kariyerinin yönünü sanata çevirdi. Bir süre fotomodellik yapan ünlü oyuncu, 2005 yılında katıldığı Best Model of Turkey'de en iyi fiziğe sahip manken seçilmişti.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

2007 yılında rol aldığı Doktorlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Zeynep Dörtkardeşler, Dinle Sevgili, Umutsuz Ev Kadınları, Maskeli Balo ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Bir dönem Burak Özçivit'le aşk yaşayan Zeynep Dörtkardeşler'in son hali şaşırttı.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

2014 yılında ünlü sunucu Alp Kırşan ile dünyaevine giren Zeynep Dörtkardeşler, şimdilerde 3 çocuk annesi.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Akdeniz'e yerleşen yıldız, 2012 yılından beri oyunculuk yapmıyor.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Ünlü çift, tabiatla iç içe yaşamlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Zeynep Dörtkardeşler'in son haline ''Kilo çok yakışmış'' ve ''Hâlâ çok güzel'' gibi yorumlar yapılıyor.

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si Zeynep Dörtkardeşler'in son haline yorum yağdı! İstanbul'u terk etmişti...


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