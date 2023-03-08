MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş değişimiyle şaşırttı! Görenler inanamadı

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş değişimiyle şaşırttı! Görenler inanamadı

08.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteri ile büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş değişimiyle ağızları açık bıraktı. Adeta evrim geçiren ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş değişimiyle şaşırttı! Görenler inanamadı

Akasya Durağı'ndaki Zeyno karakterinden, Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterine geçiş yapan ünlü oyuncu Sitare Akbaş'ın değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Başarılı oyuncu performansı ile göz dolduran Sitare Akbaş adeta bambaşka birine dönüşmüş.

akasya durağı zeyno 2

Sosyal medyada bir milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla da bakana bir daha baktırıyor.

Sitare Akbaş

Sitare Akbaş'a ''Zeyno sen misin?'' ve ''Ne güzellik bu'' gibi yorumlar yapıldı.

Sitare Akbaş 8

Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan güzel oyuncu, 6 Ekim 1988 tarihinde doğdu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Sitare Akbaş 7

Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile attı. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Annele dizileriyle devam etti.

Sitare Akbaş 6

Sitare Akbaş 5

Son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları dizisinde yer aldı.

Sitare Akbaş 4

Sitare Akbaş 3

Sitare Akbaş 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'dan hamilelik pozu!Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'dan hamilelik pozu!
Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözlerAmedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Başörtülü pozuna yorum yağdı!Başörtülü pozuna yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Sitare Akbaş akasya durağı Oyuncu ünlü oyuncu karakteri makbule sitare akbaş

En Çok Okunan Haberler

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!

Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Bakan Kirişci'den Hatay'ı terk edenlere dönün çağrısı!

Bakan Kirişci'den Hatay'ı terk edenlere dönün çağrısı!

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.