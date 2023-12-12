MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş adeta bambaşka biri oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş adeta bambaşka biri oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

12.12.2023 17:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyicisi kitlesine sahip olan Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Sitare Akbaş yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Sitare Akbaş son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Sitare Akbaş zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle gündem oluyor.

zeyno 1

Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan ünlü isim şimdilerde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Sitare Akbaş 1

Sosyal medyada bir milyon takipçicisi bulunan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

Sitare Akbaş 2

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isme; '''Zeyno sen misin?'' ve ''Ne güzellik bu'' gibi yorumlar yapılıyor.

Sitare Akbaş 3

Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan güzel oyuncu, 6 Ekim 1988 tarihinde doğdu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Sitare Akbaş 4

Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile attı. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Annele dizileriyle devam etti.

Sitare Akbaş 6

Sitare Akbaş 5

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık gelirini açıklamıştı! Tablodaki o detay ifşa olduAylık gelirini açıklamıştı! Tablodaki o detay ifşa oldu
Kızı Arzu Alara ile ilk poz! Beğeni yağdı Kızı Arzu Alara ile ilk poz! Beğeni yağdı
Estetik kurbanı oldu! Yüzündeki sıvı akmaya başladı... Estetik kurbanı oldu! Yüzündeki sıvı akmaya başladı...
Anahtar Kelimeler:
Sitare Akbaş akasya durağı Oyuncu ünlü oyuncu karakteri makbule sitare akbaş
En Çok Okunan Haberler
Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!

Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!

Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları anbean böyle kaydetti

Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları anbean böyle kaydetti

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Her satırı korkunç! Doğa yürüyüşüne çıkan kadına kabusu yaşattı

Her satırı korkunç! Doğa yürüyüşüne çıkan kadına kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.