Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş adeta bambaşka biri oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Sitare Akbaş zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle gündem oluyor.

Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan ünlü isim şimdilerde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medyada bir milyon takipçicisi bulunan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isme; '''Zeyno sen misin?'' ve ''Ne güzellik bu'' gibi yorumlar yapılıyor.

Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan güzel oyuncu, 6 Ekim 1988 tarihinde doğdu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile attı. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Annele dizileriyle devam etti.









