Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu! Sitare Akbaş yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İddialı dizideki hali herkesi şoke etti

Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi isimlerin yer aldığı bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sitare Akbaş son dönemde değişimiyle adından söz ettiriyor.

Şimdilerde sosyal medyada çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisinde 'Birgül Tezel' karakterine hayat veren Sitare Akbaş dizideki hali ve başarılı performansı ile dikkat çekti.

Dizide Mert Turak'ın hayat verdiği Naim karakterinin kız kardeşi, Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin görümcesi olan Sitare Akbaş başörtülü haliyle izleyenleri şoke etti.

Yıllar içindeki değişimiyle de zaman zaman gündem olan güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isme 'Zeyno sen misin?', 'Bu nasıl bir değişim?' gibi yorumlar yapıldı.

Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan güzel oyuncu, 6 Ekim 1988 tarihinde doğdu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile attı. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler dizileriyle devam etti.







