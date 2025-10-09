Akbaba yuvasında bulundu! 750 yıl öncesine ait bir ayakkabı: Tamamı hasırdan yapılmış

İspanya’daki bilim insanları, sakallı akbabaların yuvalarını araştırırken çok ilginç bir keşfe imza attı. Kuşların kayalıklara yaptığı yuvalarda, 750 yıl öncesine ait insan eşyaları bulundu. En dikkat çekici parçalardan biri ise yapısını korunmuş hasır bir ayakkabıydı.

25 FARKLI İNSAN EŞYASI

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’ne (CSIC) bağlı Pirene Ekoloji Enstitüsü’nden ekolojist Antoni Margalida ve ekibi, Ecology dergisinde yayımladıkları araştırmada, sakallı akbabaların nesiller boyunca aynı yuvaları kullandığını belirtti.

Bu yuvalar kemik, dal, ot ve zaman zaman da insan yapımı eşyalarla katman katman dolmuş durumda. Araştırmacılar, inceledikleri 12 farklı yuvada çoğunlukla hayvan kemikleri buldu. Ancak bazı yuvalarda arbalet oku, kumaş parçaları, deri ve tam 25 farklı insan yapımı eşya vardı.

13. YÜZYILDAN KALMA AYAKKABI

Bulunan eşyalar arasında en dikkat çeken parça ise esparto otundan yapılmış, neredeyse hiç bozulmamış bir ayakkabıydı. Karbon testine göre bu ayakkabı yaklaşık 750 yıl önce yapılmış çıktı. Bilim insanlarına göre, bu nesneler muhtemelen o dönemde yaşayan köylülerden alınmış.

Aynı yuvada ayrıca kırmızı toprak boyasıyla boyanmış bir koyun derisi parçası da bulundu. Bu parça da yaklaşık 726 yıl öncesine ait çıktı.