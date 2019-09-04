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Akbank Kısa Film Festivali senaryolarınızı bekliyor

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SİNEMA TV  | 04.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

16. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, senaryolarınızı bekliyor.

Akbank Kısa Film Festivali senaryolarınızı bekliyor
  1. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, Türkiye’de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. 18-20 Mart 2020 tarihleri arasında dördüncü kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum’da yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

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Proje geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek olan senaryo yarışmasının başvuruları www.akbanksanat.com internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği sekiz senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları 15'er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.


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16. Akbank Kısa Film Festivali Akbank Kısa Film Forum

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