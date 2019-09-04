Akbank Kısa Film Festivali senaryolarınızı bekliyor

Proje geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek olan senaryo yarışmasının başvuruları www.akbanksanat.com internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılabilecek.
Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği sekiz senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları 15'er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.
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