Akbank'a, The Banker'den "Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü

İSTANBUL (AA) - Akbank, The Banker'ın "Yılın Bankası Ödülleri"nde "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Financial Times'ın bankacılık dergisi The Banker tarafından dünya genelinde bankaların değerlendirildiği "Bank of the Year (Yılın Bankası) Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bankacılık sektörünün Oscarları olarak nitelendirilen ödüllerde bu yıl pandemi nedeniyle jüri, bankaları kritik zamanda müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama, gösterdikleri dayanıklılık ve topluma katkıları gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Akbank'a "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanı verildi.

- "Teknoloji yatırımlarımızın karşılığını bu dönemde müşteri memnuniyeti olarak geri alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın pandemi döneminde dahi önde gelen uluslararası finans kuruluşları tarafından takdir edilerek "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanı ile onurlandırıldığını belirtti.

Pandemi sürecinde müşterilerine sundukları bankacılık deneyiminin, kendilerine bu yıl 5. kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanı kazandırdığını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti: