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Akçaabat köftesi nasıl yapılır? Akçaabat köfte malzemeleri neler?

16.11.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılan Akçaabat köftesinin en önemli özelliklerinden biri odun kömürüyle çalışan ocaklarda pişirilmesi. Akçaabat köftesini hazırlarken köfte harcının içine maden suyu eklerseniz köfteniz daha yumuşak olur. İşte Akçaabat köftesi tarifi ve malzemeleri!

Akçaabat köftesi nasıl yapılır? Akçaabat köfte malzemeleri neler?

Akçaabat köftesi, Akçaabat'ın özel yetiştirilen dana ve öküzleri ile elde edilen bir köftedir. 2009'da Akçaabat yöresine ait olduğu tespit edilmiş ve coğrafi işaret tescili verilmiştir. Akçaabat köftesini hazırlarken köfte harcını iyice yoğurmalısınız. İşte Akçaabat köftesi tarifi ve malzemeleri!

AKÇAABAT KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
  • 100 gram yağlı kuzu boşluk eti
  • 2 adet yeşil sivri biber
  • 4 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 adet domates
  • 1 çay kaşığı karabiber

AKÇAABAT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Trabzon ekmeği içini rondodan geçirin ve bir gece iyice kuruması için, bir tepsiye yayın ve üzerine tülbent örterek bekletin. İki kıymayı birlikte çektirebilirseniz daha kolay harmanlanır. Çektiremezseniz iki kıymayı ekmek içi ile beraber 5 dakika yoğurun. Sonrasında tuz, sarımsak ve karabiberi ekleyin. Rulo haline getirin ve buzdolabında bu haliyle 30 dk dinlendirin. Bıçak ile porsiyonlayın ve avuç içinizle bastırın. İyice ısınmış, hafif yağlanmış döküm tavada önlü arkalı kızartın. Domates ve biberleri de tavaya dizin. Hafifçe közleyin. Afiyet olsun...


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