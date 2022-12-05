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Akciğer kanseri olan Armağan Çağlayan'dan yeni açıklama! Doktoru konuştu

05.12.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir’deki özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Armağan Çağlayan, hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Çağlayan, "Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Tedavi sürecinde hiç korkmadım. Ölmek aklıma hiç gelmedi. Ama acı çekmekten korktum" açıklamasında bulundu.

Akciğer kanseri olan Armağan Çağlayan'dan yeni açıklama! Doktoru konuştu

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, İzmir'de özel bir hastanede devam eden kanser tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Akciğer kanseri olduğunu sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla duyuran ünlü isim, taburcu olmadan önce basın mensuplarının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu. Yaşadığı tedavi sürecini anlatan Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti.

''SADECE CHECK-UP'A GELMİŞTİM...''

Açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti. Çağlayan, ''Aslında sadece check-upa gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Merda hocanın odasına girdiğimde ‘En korktuğum yere geldim’ dedim. Sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Ardından Merda Hoca geçen mart ayında Edremit’te çektirdiğim filme bakmış. 3 mm olan kitle 16 mm’ye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda insanlara her yıl check-upa gidin demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" dedi.

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''ÖLMEKTEN KORKMADIM, ACI ÇEKMEKTEN KORKTUM''

Açıklamasında ölmekten korkmadığını, acı çekmekten korktuğuna vurgu yapan Çağlayan, "Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak acı çekeceğim diye korktum. Başkasının başına gelince ‘Ölecek’ diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-upa buraya gelmiştim. Doğru kararın teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" sözlerine yer verdi.

DOKTORLARINDAN SİGARA UYARISI

Armağan Çağlayan’a erken kanser teşhisi koyan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Küçük boyutlu bir kitle tespit ettik. Ayrıntılı inceledik ve sonrasında yolumuzu çizmeye devam ettik. Sağ olsun kendisi de çok uyumlu davrandı ve süreç buralara kadar geldi. Hocalarımızın şifalı ellerinde hem tanı hem de tedavi sürecini tamamlamış olduk" açıklamasında bulundu.
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Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ise, "Erken tespit edildiğinde ameliyatla akciğer tümörlerine karşı başarılı sonuçlar alınıyor. Merda hocam gerekli işlemleri yaptıktan sonra biz de ameliyat için uygun olabileceği kararını verdik. 5-6 gün kadar önce de kapalı ameliyat yaptık. Olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra takip olacak. Covid döneminde çok fazla tomografi çekildi. Bu sayede erken evrede çok tümör yakaladık. O yüzden tarama ve check-up programlarının önemi büyük. Armağan bey artık sigarayı bırakacak. Akciğerlerin eski performansını yakalaması biraz süre alacak. Onun için de sigarayı bırakmak şart" ifadelerini kullandı.

''ERKEN EVREDE TÜMÖRÜ YAKALADIK''

Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan ise "En erken evrede akciğer tümörünü yakalamış olduk. Lenf bezleri temizlendi ve kapalı ameliyat yaptık. Çok erken sürede hem ayağa kalktı hem de yaraları daha çabuk iyileşecek. Çok mutlu olduk. Erken olarak bunu tespit etmek çok önemliydi. Aile öyküsü olan 50 yaş üzerinde sigara içenlerin yılda bir kez akciğerlerine baktırması erken teşhis ve sonraki ameliyat süreci açısından oldukça önemli. Armağan Bey sigarayı bırakıp yürüyüşlerini aksatmazsa eskisinden çok daha iyi olarak hayatına devam edecek" sözlerine yer verdi.

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