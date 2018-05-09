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Akciğer kanseri ve astım hastaları dikkat! Bu besinler mucize

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.05.2018 22:49 | Son Güncelleme

İnsan vücudunun yaşamsal varlığını sürdürebilmesi için en önemli organlardan biri akciğerdir. Her yıl dünyada 1,5 milyon kişinin akciğer kanserinden yaşamını yitirdiğini düşünürsek, solunum sisteminin en önemli organının sağlıklı olması daha bir önem kazanıyor. Özellikle astım hastaları ve başka akciğer rahatsızlıkları yaşayanların, sigarayı bırakarak yaşam kalitesini artırmayı düşünenlerin, akciğerlerini kısa sürede temizleyecek mucize besinler şöyle;

Her nefesle hücrelere oksijen sağlayan akciğerleri kanserden korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanların besinler yoluyla alınması büyük önem taşıyor. Sigara, hava kirliliği gibi etkenlerle artış gösteren akciğer rahatsızlıkları, tüketeceğimiz besinler sayesinde de minimum düzeye inecektir.

Sigara içenleri akciğer kanserinden koruyan mucize besinler

Özellikle astım hastaları ve başka akciğer rahatsızlıkları yaşayanların, sigarayı bırakarak yaşam kalitesini artırmayı düşünenlerin, akciğerlerini kısa sürede temizleyecek mucize besinler şöyle;

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Keçiboynuzu

Keçiboynuzu
Keçiboynuzu, akciğerlerin sağlıklı olması için toksinlerden arınmasını sağlayan, detoks etkisi yaratan bir besindir. Kansere karşı koruyucu etkisi olan keçiboynuzu, özellikle sigara içenler için çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karna içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.
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Sarımsak

Sarımsak
Sarımsak kuvvetli bir antioksidan olmasının yanı sıra, içinde bol miktarda bulunana alisin kimyasalı ile akciğerleri temizler. Akciğerlerin tam bir kapasiteyle çalışmasını ve antibiyotik etki gösteren sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile akciğer kanserine karşı koruyucudur. Sebze ile pişirilerek her yemekte tüketilebilen bir baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilebilen çiğ sarımsak, akciğerleri doğal bir antibiyotik olarak temizler.
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Kereviz

Kereviz
Mevsim sebzesi kereviz , özellikle akciğer kanserinde koruyucu bir rol oynamaktadır. Kanserojen pek çok maddenin oluşmasında negatif etki yaratan kereviz, sebze yemeği şeklinde pişmiş ya da salatalarda çiğ olarak tüketildiğinde akciğerleri temizler. Mevsiminde haftada 2-3 defa tüketilebilir.
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Tere

Tere
Yeşil besinler arasında özellikle akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkilidir. Folik asit, demir, kalsiyum, linolik yağ asidi ve C-E-A vitaminleri içererek tam bir vitamin ve mineral deposu olan tere; akciğerler için olmazsa olmaz bir besindir. Akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engeller ve kansere karşı koruyucu etki oluşturur. Hijyenik koşullarda yıkandıktan sonra salata olarak ya da biraz su içerisinde bekletilerek direkt tüketilebilir.
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Üzüm çekirdeği

Üzüm çekirdeği
Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği, kanser oluşumunun engellenmesi konusunda etkilidir. Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzümü çekirdekleri ile tüketilmekte fayda vardır.
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Ekinezya

Ekinezya
Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır. Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır.
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Zencefil

Zencefil
Çok kuvvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizler, çeşitli toksinleri, mukusu ve istenmeyen parçacıkları akciğerlerden atmaya yardımcı olur. Zencefil çayı tüketebilir veya zencefili direk olarak yiyebilirsiniz. Yarım baş zencefil ve bir tutam tere atılarak bekletilen bir litre sudan her gün 2 fincan kadar tüketilmesi akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlar.
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Okaliptus

Okaliptus
Okaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar. Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.
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Ebegümeci

Ebegümeci
Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.
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Anahtar Kelimeler:
sigarayı bırakmak yemek

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