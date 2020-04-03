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Akciğerleri temizleyen besinler nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sigara-tütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği… Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, akciğeri temizleyen besinler konusunda önemli bilgiler verdi.

Akciğerleri temizleyen besinler nelerdir?

Akciğerleri toksin maddelerden arındırmak için diyet listenize eklemeniz gereken bazı önemli besinler bulunuyor. Akciğerlerinizi korumak için öncelikle eğer sigara kullanıyorsanız hızlı bir şekilde bırakmalısınız ve sağlıklı beslenmeye adım atmalısınız.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, akciğerleri temizlemeye yardımcı olan besinler hakkında detaylı bilgiler verdi.

ZENCEFİL- ZERDEÇAL

Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

SARIMSAK

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

KEKİK

İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

SİYAH HAVUÇ

Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.

KEREVİZ

Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

KEÇİBOYNUZU

Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar.

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