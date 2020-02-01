Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğün açılması hedefleniyor

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin ile Antalya'yı bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğü daha açmayı hedeflediklerini belirtti.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında kendi adını taşıyan Silifke ilçesindeki Öğretmenevi'nde sanayiciler ile sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin yöneticilerinin sorunlarını dinledi.

Taleplerin ardından konuşan Elvan, ulaşımla ilgili en önemli projelerden birinin Akdeniz Sahil Yolu olduğunu, projenin çok zorlu bir coğrafyada gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yolda tünel çalışmalarının devam ettiğini belirten Elvan, "Şu anda 5 tünel ve 2 viyadükte çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılki hedefimiz bu 5 tünel ile 2 viyadüğün açılışını gerçekleştirmek." dedi.

Mersin'de ulaşım projelerine 2019 yılında 800 milyon liraya yakın bütçe kullanıldığını ifade eden Elvan, bunun büyük bir kısmının Akdeniz Sahil Yolu ile Mut-Silifke yoluna harcandığını aktardı.

Elvan, Mut-Silifke yolunun da önemli bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Mut-Silifke yoluna başlayalı yaklaşık 1,5 yıl oldu. Çok hızlı ilerliyoruz. Şu anda 2 tünelimiz bitti. Betonlama ve trafiğe bağlanma çalışmaları kaldı. Bir tünelde çalışma sürüyor. Buradaki 2 tünel ve Akdeniz Sahil Yolu'ndaki 5 tünelle inşallah 7 tüneli açmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.