Akdeniz Üniversitesinden "öğretim görevlisi alımı" iddialarına ilişkin açıklama:

Akdeniz Üniversitesinde, öğretim görevlisinden enstitü müdürüne kadar tüm atama ve görevlendirmelerin ilgili mevzuata göre yapıldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan öğretim görevlisi alımı ve atamalara ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Haberlerin belli gruplar tarafından, kötü niyetle ve sadece bir fakülteyi hedef alarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizde öğretim görevlisinden enstitü müdürüne kadar tüm atama ve görevlendirmelerimiz ilgili mevzuata göre yapılmaktadır. Yöneticilerimizin, kendi alanlarında liyakat sahibi öğretim üyeleri arasından seçilmesine özen gösterilmektedir. Bu iftiralarla ilgili akademisyenlerimize de haksızlık yapılarak, üniversitemizin son dönemdeki başarılarına gölge düşürülmeye çalışıldığı çok net bir şekilde ortadadır."

Açıklamada, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi.

