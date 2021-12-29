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Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

29.12.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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