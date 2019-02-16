Akhisarspor 0 - 0 Ankaragücü

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51 . dakikada ilk sarı kartını ilk yarıda gören Djejde, Josue'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

70. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Josue'nin sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

74. dakikada ceza alanı içindeki Onur Ayık'ın aktardığı topla buluşan Sissoko'nun şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kontrol etti.

89. dakikada Aydın Karabulut'un yaptığı ortada İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya'nın yaptığı VAR incelemesinin ardından pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.

90+2. dakikada Bokila'nın şutunda kaleci Altay Bayındır topu kontrol etti. Bu pozisyonda ceza alanı içindeki MKE Ankaragücü'nden Pazdan'ın topa müdahalesini VAR'dan izleyen hakem Halis Özkahya pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.

