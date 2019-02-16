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Akhisarspor 0 - 0 Ankaragücü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı. Hakem Halis Özkahya kararlarıyla maça damga vurdu.

Akhisarspor 0 - 0 Ankaragücü

Akhisarspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho (Dk. 81 Bokila), Barbosa (Dk. 66 Onur Ayık), Josue, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko (Dk. 72 İlhan Parlak), Sedat Ağçay, Djedje, Boyd (Dk. 83 Aydın Karabulut), Canteros (Dk. 55 Mehmet Sak), Orgill

Kırmızı kart: Dk. 51 Djedje (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 20 Serginho, Dk. 65 Josue, Dk. 90 Fatih Öztürk, Dk. 90+6 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 57 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
14. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue'nin şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
21. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boyd'un kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.
23. dakikada sağ kanattan Regattin'in yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Serginho'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
42. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
51 . dakikada ilk sarı kartını ilk yarıda gören Djejde, Josue'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
70. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Josue'nin sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
74. dakikada ceza alanı içindeki Onur Ayık'ın aktardığı topla buluşan Sissoko'nun şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kontrol etti.
89. dakikada Aydın Karabulut'un yaptığı ortada İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya'nın yaptığı VAR incelemesinin ardından pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.
90+2. dakikada Bokila'nın şutunda kaleci Altay Bayındır topu kontrol etti. Bu pozisyonda ceza alanı içindeki MKE Ankaragücü'nden Pazdan'ın topa müdahalesini VAR'dan izleyen hakem Halis Özkahya pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.

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