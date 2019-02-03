Başakşehir farkı açıyor! Rahat 3 puan...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Medipol Başakşehir, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrıldı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı. Lider Başakşehir Spor Toto Süper Lig'deki puanını 44'e çıkarırken, Akhisarspor 17 puanda kaldı. Konuk ekip Medipol Başakşehir, ilk golü 33. dakikada buldu. Sağ kanattan Visca'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Alexandru Epureanu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 40. dakikada yine Visca'nın sağ kanattan ortasında Robinho müsait pozisyonda topa dokundu ve Başakşehir'i 2-0 öne geçirdi. İkinci yarının 90+3. dakikasında gelişen Başakşehir hücumunda Visca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bir dakika önce direği geçemeyen Visca bu kez Demba Ba'ya pasını verdi. Müsait pozisyondaki Demba Ba boş kaleye topu gönderdi ve skor 3-0'a geldi. Mücadelede başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Mossoro’nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Visca, ceza sahası içi sağından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında rakip ceza yayı üzerinden Josue’nin pasıyla topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda kaleci Mert, topu son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

25. dakikada Akhisarspor’da Josue’nin rakip ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçerek kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

33. dakikada Visca’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında Visca’nın ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde topla buluşan Robinho’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

İkinci yarı 50. dakikada Mossoro’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı pasta penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan Emre’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

53. dakikada Güray’ın sol kanattan ceza sahası içerisinde yaptığı kesme ortada altıpas içerisinde Manu’nun ayaklarının arasından top filelere gitti. Pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Hüseyin Göçek, Manu’nun ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.

57. dakikada Barbosa’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert güçlükle topu kurtardı.

59. dakikada Visca’nın pasıyla rakip ceza yayında topla buluşan Robinho, rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta kaleci Fatih, son anda sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

88. dakikada Lopes’in pasıyla topla buluşan Barbosa’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert güçlükle topu direğin üzerinden kornere tokatladı.

90+1. dakikada Elia'nin havadan uzun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Edin Visca bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, topu daha müsait pozisyondaki arkadaşı Demba Ba'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Demba Ba, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 0-3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx

Akhisarspor: Fatih x, Vrsajevic x (Barbosa dk. 46 xx), Lopes x, Rotman x, Güray x (Onur dk. 87 ?), Serginho xx, Sissoko x, Regattin x, Josue x, Manu x (Bokila dk. 63 x), Cikalleshi x

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xxx, Clichy xx, İrfan Can xx, Emre xx (Gökhan dk. 55 xx), Visca xxx, Mossoro xx (Elia dk. 687 xx), Arda xx (Demba Ba dk. 78 xx), Robinho xxx

Goller: Epureanu (dk. 32), Robinho (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mossoro, Clichy, İrfan Can (Medipol Başakşehir), Serginho, Rotman, Lopes, Sissoko (Akhisarspor) MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Akhisarspor'a konuk olan lider Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Akhisarspor karşısında da ilk 11'ini değiştirmedi. Medipol Başakşehir'de henüz forma şansı bulamayan Demba Ba'nın yanı sıra geçen hafta maç kadrosunda yer almayan Emmanuel Adebayor da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.