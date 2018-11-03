Akhisarspor 1 - 1 Erzurumspor

AKHİSARSPOR 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu (Dk. 61 Eray Ataseven), Güray Vural, Sissoko, Aykut Çeviker, Onur Ayık (Dk. 73 Manu), Josue, Barbosa (Dk. 64 Regattin), Seleznov

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 73 Tshabalala), Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Dk. 84 Kone), Munsy (Dk. 46 Thy)

GOLLER: Dk. 25 Auremir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 38 Güray Vural (Penaltıdan) (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Manu (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Aykut Çeviker (Akhisarspor), Dk. 76 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 16: Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta, sağ kanattan topu taşıyan Josue'nin pasında ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Seleznov, şutunu çekti. Kaleci Sehic topa müdahale ederek gole izin vermedi.

DAKİKA 20: Akhisarspor'un orta alana yakın bir bölgeden kazandığı serbest atışta Josue, ceza sahasına ortasını yaptı. Uygun durumda Onur Ayık topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

DAKİKA 25: Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında, Munsy ile paslaşan Auremir, ceza sahası dışından attığı sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

DAKİKA 27: Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortasında Seleznov topa dokundu. Kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

DAKİKA 34: Akhisarspor, penaltı kazandı. Josue'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncuların itirazı üzerine pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran maçın hakemi Mete Kalkavan, Munsy'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı noktasını gösterdi.