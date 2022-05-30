Akhisarspor’a Kayyım Atandı! Türkiye Kupası'ndan nereye... Böyle çöküş görülmedi

Geride kalan sezonda TFF 3. Lig’e düşen Akhisarspor’a kayyım atandı. Bazı kulüp üyelerinin açtığı dava sonunda Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut yönetim kuruluna tedbir konulup kayyım attanmasına karar verdi. Kulüp, yeniden üyeliklere açılacak ve ardından da seçime gidecek. Mevcut yönetim üyeliklere kısıtlama getirmişti.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞUNDAN ÇÖKÜŞE

2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan ve 2018’de de Süper Kupa kazanma başarısı gösteren bir zamanların örnek kulübü Akhisarspor, ardından yönetimsel hatalardan ötürü büyük bir çöküş yaşadı. 2019’da Süper Lig’den düşen Akhisar, 3 yıl içinde 3. Lig’e kadar geriledi.

EVREN ÖZBEY YÖNETİMİ TARTIŞMA YARATTI

Halihazırdı Evren Özbey’in başkanlığını yaptığı kulüp uzun zamandır kamuoyunda ve şehirde büyük tartışmalara neden oluyordu. Gerek transfer politikası gerekse Özbey ve kardeşlerinin yönetim tarzı bazı üyeler tarafından tepkiyle karşılanmış ve hukuki mücadele başlatılmıştı. Verilen hukuki mücadele sonunda Akhisarspor, kayyım yönetimine geçti. 4 aylığına atanan kayyım, kulübü seçime götürmekle yükümlü. Özbey yönetimi ise verilen bu karara karşı itiraz hakkına sahip.

KAYYIMIN GÖREV SÜRESİ 4 AY

Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararlarlar şöyle:

"1-Davalı AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'ne 28/03/2021

tarihli genel kurul toplantısı ile seçilen yönetimin yetkilerinin HMK 389. Maddesi gereğince

TEDBİREN DURDURULMASINA,

2-Davalı yanın kayyım talebinin reddine,

3-AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'ne 30/05/2022 tarihi

itibariyle 55435302670 TC Kimlik numaralı Av. TAYYAR ÜNSAL ve 45265641834 TC Kimlik

numaralı ABDÜLKADİR YAVUZ ÖZDEM'in KAYYIM OLARAK ATANMALARINA,

4-Kayyım Av. Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdem'e;

28/03/2021 tarihli olağanüstü genel kurul ile seçilen yönetimin TÜM YETKİLERİNİN

VERİLMESİNE,

Kayyımların yetkilerinin derneğin bir sonraki yapılacak olağan genel kurul kararına kadar

devamına, yetkilerinin 4 ay ile sınırlı olmasına,

5-Kayyımlara emek ve mesailerine karşına ayrı ayrı aylık 10.000,00'ar TL ücret taktirine.."

masrafın davalı dernekten karşılanmasına,

6-Ara kararın Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu

Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Akhisar Dernekler Masası, Manisa İl Dernekler Müdürlüğüne,

davalı derneğe ve taraflara bildirilmesine,

Dair; dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

30/05/2022

