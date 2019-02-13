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Akhisarspor'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 13.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. Cihat Arslan, Akhisarspor'un başında 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi.

Akhisarspor'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, ligin 6. haftasında takımın başına getirdiği ve 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig‘de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek ligin son sırasına yerleşen Akhisarspor’da yönetim, Teknik Direktör Cihat Arslan‘la yollarını ayırma kararı aldı. Ege temsilcisinde 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon ligin 6. haftasından sonra Safet Susic‘in yerine takıma Adanaspor ile yollarını ayırarak gelen Cihat Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1’lik mağlubiyet sonrası yönetimle masaya oturarak karşılıklı ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Cihat Arslan, Akhisarspor'un başında 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Fenerbahçe’yi 9 Aralık 2018’de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı. Akhisarspor, Arslan yönetiminde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nda ise yarı final kapısını araladı.

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cihat arslan akhisarspor

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Akhisar gibi takımsıların Süper ligde işi olmamalı zaten. Haydi bal ligine. Sakaryayı samsunu altayı istiyoruz bu lige başaksehırlerı akhisarları kasımpasaları ilçe takımlarını değil
çoktaaaan kovulması gerekirdi hatta fenerbahçeyi 3-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı tutarsız ezik açıklamaları nedeniyle bile kovardım ben bu cihat arslanı..!!!
iyi olmuş
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