Akhisarspor'da Safet Susic dönemi

Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen başkan Hüseyin Eryüksel, "Teknik direktör Safet Susic ile bu akşamki son görüşmemizde her konuda anlaştık. Kendisi ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladık. Hayırlısı olsun" dedi.
Kariyerinde Bosna Hersek Milli Takımı'nı da çalıştıran 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye'de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak Alanyaspor'da görev yaptı.
Öte yandan yeşil-siyahlılar Okan Buruk ile çıktığı 2 sezonda 54 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 yenilgi almıştı.
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