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Akhisarspor-Galatasaray maçından sonra Gomis ağladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettiği maça Gomis'in gözyaşları damga vurdu. Mücadelenin son anlarında penaltı kaçıran Bafetimbi Gomis, maçın ardından bir anda olduğu yere oturdu ve gözyaşlarını tutamadı. Gomis'i takım arkadaşları teselli etti.

Akhisarspor-Galatasaray maçından sonra Gomis ağladı!

Galatasaray, Akhisarspor deplasmanını 3 puanla geçti ama akıllarda Gomis kaldı...

Bafetimbi Gomis maç sonrasında kaçırdığı penaltı nedeniyle bir anda kendini yere bıraktı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, yıldız futbolcuya destek vermek için yanına gelip oyuncuyu yerden kaldırdı. Büyük hayalkırıklığı yaşayan Gomis, takım arkadaşlarının telkinleriyle birlikte gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

Bu sezon Konyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında penaltı kaçıran Gomis, Süper Lig'de kullandığı son üç penaltıyı da gole çevirememiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis

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Takım
O
Av
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah belanı versin GOMİSS!!!! ALLAH BELANI VERSİN GOMİSS!!!! BU MAL GOMİSE ISRARLA PENALTI ATTIRAN DA MALDIRRR!!!!
sıkma canını gara yılan 2 hafta sonra boyunlarına dolarız hepsinin.
Becerirsiz. Takım neredeyse puan kaybediyordu senin yüzünden
Bafe cünüp en az 1 ay hamamda kalmalı kobrayı bayağı besliyor anlaşılan.
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