Akhisarspor-Galatasaray maçından sonra Gomis ağladı!

Galatasaray, Akhisarspor deplasmanını 3 puanla geçti ama akıllarda Gomis kaldı...
Bafetimbi Gomis maç sonrasında kaçırdığı penaltı nedeniyle bir anda kendini yere bıraktı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, yıldız futbolcuya destek vermek için yanına gelip oyuncuyu yerden kaldırdı. Büyük hayalkırıklığı yaşayan Gomis, takım arkadaşlarının telkinleriyle birlikte gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.
Bu sezon Konyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında penaltı kaçıran Gomis, Süper Lig'de kullandığı son üç penaltıyı da gole çevirememiş oldu.
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