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Akhisarspor taraftarı 'Fenerbahçe kümeye' tezahüratı yaptı! Şarkılı gönderme...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.12.2018 21:28 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından hoparlörlerden 'Kınayı da yakmışlar geline' adlı şarkı çalındı. Mücadelenin ilk yarısında ise Akhisarspor taraftarı 'Fenerbahçe kümeye' tezahüratlarıyla sarı-lacivertlileri kızdırdı.

Akhisarspor taraftarı 'Fenerbahçe kümeye' tezahüratı yaptı! Şarkılı gönderme...

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından, ev sahibi ekibin stadyumunda şarkılı bir gönderme geldi.

Akhisarspor'un galibiyetinin ardından stadyumda ''Kınayı da yakmışlar geline'' adlı şarkı hoparlörlerden çalındı.

Galibiyetin ardından Akhsiarsporlu oyuncular, uzun süre saha içerisinde kutlama yaptı.

"FENERBAHÇE KÜMEYE" TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe'nin ilk yarıda kalesinde gördüğü golün ardından Akhisarsporlu taraftarlar "Fener kümeye" tezahüratları yaptı.

Maçın ikinci yarısında ikinci golü bulan Akhisarspor'un taraftarları "Fener kümeye" tezahüratlarını tekrarladılar.

Akhisarsporlu taraftarlar, 2-0'ın ardından "Üç, üç, üç" diye bağırarak takımlarından bir gol beklediklerini dile getirdiler.

Ayrıca Akhisarspor'un pas yaptığı dakikalarda da taraftarlar "Oley" tezahüratları yaptı."

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Fenerbahçe akhisarspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ali Koç eserinle gurur duy
Ruhsuzlar sürüsü ! Aşkhisar’ım ezip geçti.
FB, seneye 2. ligde şampiyon olup gelmeli ve Akhisar'a haddini bildirmeli. Çok oluyor bu Akhisarlılar. ;)
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