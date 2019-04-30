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Akıl almaz açıklamalar! Düzenli olarak şeytanla...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Eski Playboy modeli, Arjantin'deki yerel bir medya kuruluşuna akıl almaz açıklamalarda bulundu. Her cümlesi şaşkınlık yaratan porno aktörü Sabrina Sabrok, şeytanla düzenli olarak sohbet ettiğini ve kan grubunun uzaylılar tarafından genetik olarak tasarlandığını iddia etti.

Akıl almaz açıklamalar! Düzenli olarak şeytanla...

Arjantin doğumlu porno aktörü Sabrina Sabrok, dehşet verici açıklamalara imza attı. Daha önceden Ateist olan ve şimdi Satanizm'e geçen 43 yaşındaki porno yıldızı, Rh negatif kanının dünya dışı bir yaşamın kanıtı olduğunu ve sürekli şeytanla konuştuğunu iddia ediyor.

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"Bana kan grubumun bu gezegenden olmadığını söyleyen araştırmacılarla çalıştım." diyen Sabrok, 50 kereden fazla bıçak altına yattığını ve 'Dünyanın En Büyük Göğüsleri'ne de sahip olduğunu açıklamalarında iddia etti.

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Eski Playboy modelinin sansasyon yaratan açıklamaları ise şöyle devam ediyor:

“Uzaylıların insanlarla deneyler yaptığı, DNA ve bunun gibi şeyleri karıştırtırdığına dair teoriler bile var. Sonuç olarak, bazı insanlar Rh negatif.”

Sabrok, “Ben hiç uzayda olmasam da, aramızda yaşadıklarına inanıyorum” dedi.

Arjantin'deki yerel bir medyaya konuşan Sabrok, içinden bir şeylerin ona "Ölüm Tanrıçası" ve "Şeytan Cadısı", olduğunu ve bir Şeytan Kilisesi açması gerektiğini söylediğini iddia etti.

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