Akılalmaz kaza! Ok gibi saplandı

Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Esra Gülaçtı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ARAÇTAN ÇIKARILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedaviye alındı. (DHA)
Son 10 yılın en sıcak dönemini yaşıyorlar
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı!
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hakimliği bıraktı oğlunu savundu
Kapalı rinoplasti nedir?
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum