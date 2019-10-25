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Akılalmaz kaza! Ok gibi saplandı

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GÜNDEM  | 25.10.2019 02:14 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin metal yığını haline döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Esra Gülaçtı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedaviye alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı kaza

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