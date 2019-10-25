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Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

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GÜNDEM  | 25.10.2019 00:56 | Son Güncelleme

İzmir’de olduğu safra ameliyatının ardından durumu kötüye giden 86 yaşındaki kadın, ameliyattan 9 ay sonra kaldırıldığı hastanede midesinde yabancı cisim saptanması üzerine yeniden ameliyata alındı. İddialara göre, 9 ay önceki safra ameliyatında karın boşluğunda unutulan sargı bezi yaklaşık 500 gram olarak karnından çıkarılırken, yaşlı kadın ise vefat etti.

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

İzmir’de rahatsızlanan Muazzez Alan (86), Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine götürüldü. Safra ameliyatı yapılan kadın, ameliyat sonrasında taburcu edildi. Ameliyattan bir süre sonra ağrıları ve mide bulantısı sebebiyle yine aynı hastaneye götürülen talihsiz kadın, iddialara göre durumunun normal olduğu gerekçesiyle evine gönderildi. Son 3 aydır neredeyse hiçbir şey yiyemeyen ve durumu gittikçe kötüleşen kadın, bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada endoskopi yapılan yaşlı kadının karnında yabancı cisim olduğunu belirleyen doktorlar, Muazzez Alan’ın bir şey yutup yutmadığını sordu. Yaşlı kadından olumsuz yanıt alan doktorlar, karında saptadıkları yabancı cismi de çıkaramayınca ameliyat kararı aldı.

AMELİYATTAN 10 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Ameliyatta yaşlı kadının karın boşluğundan yaklaşık 500 gramlık bir sargı bezi çıkarıldı. Ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra Muazzez Alan, hayatını kaybetti. Ailenin de durumdan haberdar olmasıyla Muazzez Alan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Talihsiz kadının ailesi, safra ameliyatını yapan ve karın boşluğunda sargı bezini unuttuğunu iddia ettikleri doktordan şikayetçi olarak konu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Otopsisinin tamamlanmasının ardından yaşlı kadının, memleketi Karaburun’da toprağa verileceği ifade edildi. (İHA)

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