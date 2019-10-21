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Akılalmaz kaza! Saniyelerle ölümden kurtuldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 21.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

Şişli’de bir AVM’nin önünde yavaş bir şekilde seyreden otomobil, sollama yapacağı esnada önündeki aracın tekerleğine çarparak şaha kalkıp ters döndü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, aracın düştüğü yerde yürüyen vatandaş saniyelerle ölümden kurtuldu.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 BAT 731 plakalı otomobille yavaş bir hızda seyir eden Emre Berk Baydan (23), AVM’nin önüne doğru gitmeye başladı. Genç sürücü karşı yönden araç geldiği esnada önünde giden İlhan Doğan idaresindeki 41 UR 600 plakalı otomobili sollamak istedi. Dar bir mesafeden sollama yapan gencin önündeki aracın tekerleğine çarpması sonucu otomobil şaha kalktı. Kontrolden çıkan araç vatandaşların gözü önünde devrilerek ters döndü. Aracın düştüğü yerde yürüyen bir vatandaş ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kazada hafif yaralanan genç sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan sokak, ters dönen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli AVM otomobil kaza

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