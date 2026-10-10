Pastırma yazı yüzünü gösteriyor! Bugün ve yarın sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak

Yurdun batı kesimlerinden başlayarak artması beklenen hava sıcaklıkları, hafta sonunda yazdan kalma günler yaşatacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu boyunca kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde olması öngörülüyor. İstanbul'da termometrelerin 28 dereceyi, İzmir ve çevresinde ise 30 dereceyi göstermesi bekleniyor.

İç Anadolu genelinde ve Karadeniz Bölgesi'nde de güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS GÖRÜLEBİLİR

Hava genelinde güneşli bir hafta sonu beklenirken bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda; gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

RÜZGAR GÜNEYLİ YÖNLERDEN ESECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YENİ HAFTADA HAVA SOĞUYACAK

Hafta sonu etkili olacak güneşli ve sıcak havanın ardından yeni haftada hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

KARS °C, 17°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık