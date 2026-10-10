Pastırma yazı yüzünü gösteriyor! Bugün ve yarın sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak

Yurdun batı kesimlerinden başlayarak artması beklenen hava sıcaklıkları, hafta sonunda yazdan kalma günler yaşatacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Hafta sonu boyunca kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde olması öngörülüyor. İstanbul'da termometrelerin 28 dereceyi, İzmir ve çevresinde ise 30 dereceyi göstermesi bekleniyor.
İç Anadolu genelinde ve Karadeniz Bölgesi'nde de güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava genelinde güneşli bir hafta sonu beklenirken bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.
Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda; gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hafta sonu etkili olacak güneşli ve sıcak havanın ardından yeni haftada hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
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