Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi’nde yankesicilik yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis,yankesiciliği 5 kişinin yaptığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, Bartın, İstanbul, Çorum ve Karabük’teki halk pazarlarında yan kesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Karabük’te polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toplam 81 değişik suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen A.A., A.G., A.G., Ç.G. ve S.A. gözaltına alındı. Kullandıklarını araçta yapılan aramada ise 13 bin 250 TL, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

