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Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 14.04.2019 20:03 | Son Güncelleme

Bartın’da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 4’ü kadın 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların toplamda 13 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi’nde yankesicilik yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis,yankesiciliği 5 kişinin yaptığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, Bartın, İstanbul, Çorum ve Karabük’teki halk pazarlarında yan kesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Karabük’te polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toplam 81 değişik suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen A.A., A.G., A.G., Ç.G. ve S.A. gözaltına alındı. Kullandıklarını araçta yapılan aramada ise 13 bin 250 TL, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
bartın soygun yankesicilik

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