Akılalmaz olay! Kara yolunda tehlikeli yürüyüş paniğe neden oldu

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı. Kara yolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı.
HİÇBİR ŞEYE ALDIRMADI
Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi. (DHA)
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