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Akılalmaz olay! Şırıngalarla markete girdi, hazır gıdalara kendi kanını enjekte etti

23.02.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Leoaai Elghareeb, İngiltere’deki süpermarketlere girerek akılalmaz bir olaya imza attı. Alışveriş yapmak için markete geldiği zannedilen adam, cebinde taşıdığı şırıngalarla hazır paketli gıdaların olduğu rafa yöneldi. Şırıngaların yardımıyla hazır gıdalara kendi kanını enjekte eden adam güvenlik kameralarına yakalandı. Üç süpermarkete kan dolu şırıngalarla girdiği tespit edilen adam, önlem olarak ürünleri çöpe atmalarına neden oldu.

Londra’daki bir süpermarkette yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 37 yaşındaki bir avukat, sırasıyla üç markete girerek kan dolu şırıngalarla bir saldırı gerçekleştirdi. Bir mağazanın hazır gıda bölümüne yaklaşan adamın saldırısı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Market hijyen koşulları gereğince ürünleri atmak zorunda kaldığını açıkladı. Marketin yaklaşık 500 bin sterlin ( yaklaşık 9 milyon 373 bin TL) zarara uğratıldığı belirtildi.

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“O SIRADA DELİYDİM”

kapak şırınga

Marketteki olayın öncesinde bir doktora şırınga fırlattığı iddia edilen Elghareeb, saldırıları reddetti. Eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyleyen adam, savunmasında “O sırada deliydim” dedi. Mahkemeya çıkartılan adamın henüz cezası kesinleşmedi, jüri şimdi kararlarını gözden geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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