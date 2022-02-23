Akılalmaz olay! Şırıngalarla markete girdi, hazır gıdalara kendi kanını enjekte etti

Londra’daki bir süpermarkette yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 37 yaşındaki bir avukat, sırasıyla üç markete girerek kan dolu şırıngalarla bir saldırı gerçekleştirdi. Bir mağazanın hazır gıda bölümüne yaklaşan adamın saldırısı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Market hijyen koşulları gereğince ürünleri atmak zorunda kaldığını açıkladı. Marketin yaklaşık 500 bin sterlin ( yaklaşık 9 milyon 373 bin TL) zarara uğratıldığı belirtildi.

“O SIRADA DELİYDİM”

Marketteki olayın öncesinde bir doktora şırınga fırlattığı iddia edilen Elghareeb, saldırıları reddetti. Eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyleyen adam, savunmasında “O sırada deliydim” dedi. Mahkemeya çıkartılan adamın henüz cezası kesinleşmedi, jüri şimdi kararlarını gözden geçiriyor.



