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  4. Pencerede öpüşen lezbiyen çifti gören komşuları çileden çıktı! Arabalarına çarpıp küfürler savurdu

Pencerede öpüşen lezbiyen çifti gören komşuları çileden çıktı! Arabalarına çarpıp küfürler savurdu

22.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Stockport şehrinde yaşayan Faye Mallon ve Lydia Henshall çifti, evlerinde öpüştükleri sırada komşularının onları izlediğinden habersizdi. Komşu çiftin yaptığının ahlaksız olduğunu savunarak ev sahibine şikayet etti. Çiftin evlerinden çıkması gerektiğini savunan adam genç kadınları türlü yöntemlerle yıldırmaya çalıştı.

Pencerede öpüşen lezbiyen çifti gören komşuları çileden çıktı! Arabalarına çarpıp küfürler savurdu

İngiltere’de yaşayan Faye Mallon ve Lydia Henshall isimli kadınlar evlerinde oturdukları sırada birbirlerine yakınlaşarak öpüşmeye başladı. Çiftin bu özel anları çevredeki bir komşu tarafından görüldü. Şahit olduğu manzara karşısında sinirlenen 63 yaşındaki Kim Armstrong isimli komşu, 26 yaşındaki hemşire Faye Mallon'u ve 27 yaşındaki danışman kız arkadaşı Lydia Henshall'ı evlerinden ayrılmaları yönünde taciz etmeye başladı. İkilinin davranışlarını ahlaksız bulan ve çevresinde bu kişilerin olmasının uğursuzluk getirdiğini dile getiren Armstrong, kadınları evlerinden göndermek için her yolu denedi.

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ARABALARINA ÇARPIP KÜFÜRLER SAVURDU

KAPAK ÇİFT

İddialara göre çifti mahalleden göndermek isteyen Kim Armstrong önce bilerek arabalarına çarptı. Ardından ise kadınlara küfürler savurarak evlerini terk etmelerini istedi. Evleri için büyük bir masraf yaptıklarını ifade eden genç kadınlar, başlarına gelen durumu mahkemeye bildirdi. Kadınlar, ruh sağlıklarının bozulduğunu belirterek adamdan şikayetçi olurken, adam da "huzurumuzu bozuyorlar" diyerek kendini savundu. Dava önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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