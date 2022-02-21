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Kasabayı ayağa kaldıran olay! Hediyelerle kandırarak oğlunun 9 arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

21.02.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Tennessee eyaletindeki Englewood kasabasında sınıf annesi olarak gönüllü olan kadın, oğlunun 9 arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Suçlamaların odağındaki Melissa Blair isimli kadının 9 lise öğrencisiyle elektronik sigara karşılığında cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Blair’in 26 Şubat’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kasabayı ayağa kaldıran olay! Hediyelerle kandırarak oğlunun 9 arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Englewood kasabasındaki bir okulda eğitim gören oğlu için gönüllü olarak sınıf annesi görevini üstlenen Melissa Blair isimli bir anne öğrencilere yönelik skandala imza atarak kasabayı ayağa kaldırdı. 38 yaşındaki kadın, elektronik sigara karşılığında 9 lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Öğrecilerden birinin durumu ailesine açıklaması üzerine ortaya çıkan olay velilerin tepkisini çekti. Hakkında soruşturma başlatılan kadın geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Blair’in 26 Şubat’ta hakim karşısına çıkartılarak cezasının kesinleşeceği belirtildi.

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OKULDAKİ GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra güvenlik güçleri araştırmalarını derinleştirdi. Öğrencilerin velilerinden gelen şikayetler doğrultusunda hareket eden okul yönetimi, Melissa Blair adlı kadının okulla tüm ilişkisinin kesildiğini ve bir daha okula giremeyeceğini açıkladı. Çocuklarının güvenliğinden okul yönetiminin sorumlu olduğunu dile getiren veliler ise idareyi suçladı.

DAHA FAZLA MAĞDUR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Daha öncede benzer suçlar işlediği öğrenilen kadın, 26 Şubat'ta hakim karşısına çıkarılacak. Veliler, Melissa Blair 'in en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getird

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
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