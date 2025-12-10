Mynet Trend

Akıllara durgunluk veren olay: Kendi kızını kaçırtıp ağaca kelepçeletti! Sebebi şaşkına çevirdi

ABD’nin Arkansas eyaletinde bir anne, engelli kızını çevrimiçi tanıştığı sahte bir kişi yüzünden korkutmak için üç kişiyle birlikte sahte bir kaçırma planladı. Kız kar maskeli kişiler tarafından evden alınıp bir tarlaya götürüldü ve ağaca kelepçelendi. Genç kadın ikinci kez kaçmayı başardı ve 911’i aradı. Anne ve olayla bağlantılı üç kişi hakkında kaçırma, tehdit, darp ve engelliye kötü muamele suçlamalarıyla dava açıldı.

Çiğdem Sevinç

ABD’nin Arkansas eyaletinde bir anne, engelli kızını korkutmak için sahte bir kaçırılma planladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tamara “Tammi” Hamby, üç kişiyi organize ederek 22 yaşındaki kızına korku dolu anlar yaşatmakla suçlanıyor.

Olay 17 Kasım’da yaşandı. Hamby’nin kızı hem zihinsel hem fiziksel engelli. İddiaya göre anne, evde çalışan bakım görevlisi Shannon Childers ile konuşarak planı hazırladı. Childers da David Quach ve Nico Austria adlı iki kişiyi çağırdı.

KELEPÇEYLE AĞACA BAĞLADILAR

Bu iki kişi kar maskesi takarak Hamby’nin evine girdi ve genç kadını zorla götürdü.

Onu bir tarlaya götürüp kelepçeyle bağlayarak bir ağaca sabitlediler. Genç kadın kaçmaya çalıştı ancak tekrar yakalanıp yeniden ağaca bağlandı. Polis, annenin bu sırada olup biteni izlediğini belirtti.

Genç kadın ikinci kez kaçmayı başarıp 911’i aradı. Polis, onu çok korkmuş halde ve elindeki oyuncak ayıya sıkıca sarılmış olarak bulduğunu söyledi.

ENDİŞE ETTİĞİ İÇİN BÖYLE BİR PLAN YAPMIŞ

Hamby’nin, kızının çevrimiçi ortamda kendisini ünlü şarkıcı Luke Bryan gibi tanıtan biriyle konuşmasından endişe ettiği ve bu nedenle böyle bir plan yaptığı iddia edildi.

Anne ve olayla bağlantılı üç kişi; kaçırma, yanlış hapis, engelli kişiye kötü muamele, darp ve tehdit suçlamalarıyla yargılanacak.

Dört kişi de şu anda serbest durumda.

Hamby’nin önümüzdeki çarşamba günü yeniden mahkemeye çıkması bekleniyor.

