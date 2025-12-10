Mynet Trend

İşe erken gelmesi kovulma sebebi oldu! Mahkemeden emsal karar

İspanya’da 22 yaşındaki bir ofis çalışanı, her gün mesai saatinden erken geldiği için işten çıkarıldı. Çalışan durumu mahkemeye taşıdı, çıkan sonuç ise tartışmalara sebep oldu. İşte haberin detayları:

İşe erken gelmesi kovulma sebebi oldu! Mahkemeden emsal karar
Çiğdem Sevinç

İspanya’nın Alicante şehrinde 22 yaşındaki bir ofis çalışanı, 2023’ten beri her gün mesai saatinden 40 dakika önce işe geliyordu. Defalarca uyarılmasına rağmen bu davranışını sürdürdü.



İŞTEN ÇIKARILDI

Kadın, işine “görevini kötüye kullanma” gerekçesiyle son verildi. Çalışan, haksızlık yaşadığını belirterek Sosyal Mahkemeye başvurdu.

Yapılan incelemelerde, kadının uyarılara rağmen davranışını sürdürdüğü ve şirketteki 19 kişinin daha erken gelmesine yol açtığı tespit edildi. Ayrıca, kadının şirket araçlarından birinin kullanılmış aküsünü sattığı ortaya çıktı.



MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme, çalışanın iş yeri kurallarına ısrarla uymamasının işten çıkarma için haklı gerekçe olduğuna hükmetti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar işe erken gelmenin işten çıkarma sebebi olamayacağını savunurken, bazı uzmanlar ise şirketlerin kuralları uygulamakta haklı olabileceğini belirtti.

